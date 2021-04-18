شكرا لقرائتكم خبر عن مخضرمو القمة.. عبد الشافى فى المقدمة بصحبة الحاوى وحامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة الأهلى والزمالك دائمًا لها طابع خاص، لما تشهده من قوة وندية بين الفريقين داخل المستطيل الأخضر، وبين جماهير القطبين، وستشهد مباراة القمة رقم 121 المقرر لها التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى، وجود عدد من اللاعبين المخضرمين الذين سبق لهم المشاركة فى تلك المواجهات القوية.

ويأتى محمد عبد الشافى لاعب الزمالك فى مقدمة هؤلاء اللاعبين، حيث سبق لـ"شيفو" المشاركة فى 20 مواجهة أمام الأهلى، بواقع 12 مباراة فى الدورى و4 فى دورى الأبطال، و3 سوبر مصرى، ومباراة واحدة فى كأس مصر.

كما يعد الحاوى وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى أكثر اللاعبين مشاركة مع المارد الأحمر فى مواجهة الزمالك، بواقع 16 مباراة "9 فى الدورى، و3 فى دورى أبطال أفريقيا، و3 فى السوبر المصرى، ومباراة كأس مصر".

ثم يأتى طارق حامد لاعب وسط الزمالك الذى شارك فى 16 مباراة قمة، بواقع 9 لقاءات فى الدورى و4 سوبر مصري، و2 فى كأس مصر، ولقاء وحيد فى دورى أبطال أفريقيا.

كما يعد حازم إمام ظهير أيسر الزمالك من ضمن أكثر اللاعبين مشاركة فى لقاءات القمة، حيث شارك مع فريقه فى 15 مباراة، بواقع 11 لقاء فى الدورى، و3 فى دورى أبطال أفريقيا، ولقاء سوبر مصري.

فى المقابل انضم سعد سمير مدافع الأهلى لتلك القائمة، حيث سبق وشارك فى 13 مباراة قمة، خاض 7 فى الدورى و2 كأس مصر و2 كأس سوبر، و2 دورى أبطال أفريقيا.