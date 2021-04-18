شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة زملكاوية.. الزمالك البطل الوحيد لبطولة أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك نادى الزمالك مكانة رياضية وكروية كبيرة سواء داخل مصر أو على صعيد دول أفريقيا أو فى مختلف الدول العربية، حيث يعتبر الزمالك هو أحد قطبى الكرة المصرية بالتاريخ والبطولات والإنجازات وما قدمه للكرة المصرية والعربية من نجوم ساهموا فى رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

وحصل الزمالك على مدار تاريخه على العديد من البطولات سواء الدورى أو الكأس أو دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية وغيرها من البطولات بمسماها الجديد والقديم، حيث حقق نادي الزمالك عبر تاريخه الطويل منذ تأسيسه عام 1911 وحتى الآن 97 بطولة على مدار 110 سنوات.

ويرصد ”الخليج 365” في السطور التالية حكاية بطولة زملكاوية، من خلال سرد قصة لقب بطولة أكتوبر التي أقيمت موسما واحدا تحت ظروف استثنائية عام 74.

وللتعريف بالبطولة هي كأس أكتوبر أو دوري أكتوبر أقيمت لمرة واحدة عام 1974 بدلاً من بطولة الدوري الملغاة وقتها نتيجة قيام حرب أكتوبر وبسبب استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية 1974.

الطبولة شارك بها الـ 18 فريق المشاركين في الدوري العام وتم تقسيم الفرق الي مجموعتين حيث ضمت كل مجموعة 9 فرق، لُعبت كل مجموعة من دور واحد، وتأهل أصحاب المراكز الأول والثاني في كل مجموعة الي دورة رباعية لتحديد البطل.

وجاءت الأندية المشاركة في الدورة الرباعية هم الزمالك وغزل املحلة والاتحاد السكندري والترسانة، في حين لم يتأهل الأهلي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الاولي خلف كل من الاتحاد السكندري والترسانة.

واعتذر فريق غزل المحلة عن الدورة الرباعية لانشغاله ببطولة افريقيا ويحتل الزمالك المركز الأول وكان من نجوم البطولة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني.