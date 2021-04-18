شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر المحمدى: انتقالى للأهلى أحدث ضجة.. وجوزيه تعرض لضغوط كبيرة بسببى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حسين ياسر المحمدى نجم الأهلى والزمالك السابق، أنه لا فرق بين قميص الأهلى والزمالك، موضحا أن أمير عبد الحميد هو صاحب فكرة انتقالى للنادى الأهلى حينما كنت محترفا فى أوروبا وتحديدا فى البرتغال.

وتابع المحمدى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية أون تايم سبورتس: "انتقالى للأهلى أحدث ضجة كبيرة، عدلى القيعى سافر إلى بلجكيا للحصول على توقيعى وطالبنى بعدم التحدث فى الأمر مع أى شخص، وبعد التوقيع بدقيقة واحدة انهالت على المكالمات والتهنئات".

وأوضح نجم القطبين السابق، أنه يتعامل مع فكرة الأهلى والزمالك بمنتهى الاحترافية موضحا أنه لا ينتمى لأى فريق منهما، لكنه يرى أن الفترة التى قضاها فى الفريق الأبيض كانت الأكثر نجاحا.

ووجه المحمدى الشكر للعميد حسام حسن، لأنه كان مدرب الزمالك فى الفترة التى لعبت فيها بقميص الأهلى قائلا: "حسام صاحب فضل عليا، ومكنش عندى مشكلة مع جوزيه فى الأهلى، لكنه انفعل بسبب هتافات الجماهير ومطالباتهم للمدير الفنى البرتغالى بمنحى الفرصة والنزول لأرض الملعب، وجوزيه اتعرض لضغوطات جماهيرية وإعلامية كبيرة من أجلى، وكان يعتقد أننى أتحدث عن ذلك فى الإعلام".

وختم لاعب الأهلى والزمالك السابق: "كنت قاعد على الدكة مرة والجماهير هتفت لى وطالبت المدير الفنى بنزولى، كان يجلس بجوارى على الدكة عماد متعب، ضحك وقاللى مش هتلعب تانى، سألته ليه؟، قاللى جوزيه مش بيحب كدة".