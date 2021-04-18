شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر المحمدى: "تم بيعى لمانشستر يونايتد فى 2002 على أني لاعب برازيلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسين ياسر المحمدى نجم الأهلى والزمالك السابق عن الفترة التى قضاها كلاعب فى قطبى مانشستر السيتى واليونايتد فى بداية الألفية الجديدة قبل انتقاله للدورى المصرى قائلا: "بدأت لاعبا فى الريان القطرى، وبعدها انتقلت لمانشستر يونايتد فى 2002 وتم تسويقى على أننى لاعب برازيلى، وحينما علم فيرجسون بأنى لاعبى عربى قرر إعارتى لفريق أنتويرب البلجيكي".

وتابع المحمدى فى تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية أون تايم سبورتس: "لعبت فى أنتويرب موسمين، بعدها انتقلت لمانشستر سيتى لكننى تعرضت للإصابة ولعبت مباراة واحدة بقميص السيتى فى بطولة الكأس".

وأضاف لاعب الأهلى والزمالك السابق: "رامى عباس وكيل محمد صلاح كان المحامى الخاص بى، وكان المسئول عن عقودى الاحترافية وهو من أفضل وكلاء اللاعبين فيما يتعلق بالعقود والورق، وأنا من رشحته لمحمد صلاح بعد أزمة اللاعب مع تشيلسي".

وأكمل المحمدي: "حينما كنت فى السيتى تقابلت مع جوارديولا فى نفس الفندق، وقتها كان عائدا من رحلة احترافية فى الأهلى القطرى وكان قريبا من التوقيع للسيتى، لكنه أبلغنى بعد أول مران لى مع الفريق بأن طريقة اللعب لن تناسبنى ونصحنى بالرحيل".