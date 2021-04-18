شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة أهلاوية.. رباعية حمراء فى كايزر تشيفز تعلن التتويج بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار التاريخ نجح النادى الأهلي فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 139 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907

وفى 15 مارس عام 2002 توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر الأفريقي للمرة الأولي في تاريخه بعد الفوز علي كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي 4-1، في مباراة أحرز فيها عصام الحضري هدفه الشهير "من الجول للجول"، فبعد الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه على حساب منافس من جنوب أفريقيا (ماميلودي صنداونز) في النهائي، كان الأهلي على موعد مع لقبه الأول تاريخياً في كأس السوبر وأمام منافس آخر من جنوب أفريقيا أيضاً هو كايزر تشيفز

وبدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى -وائل جمعة – أحمد السيد – هادي خشبة -سيد عبد الحفيظ – عادل مصطفى – حسام غالي – جيلبرتو (إبراهيم سعيد 46) – أحمد أبو مسلم (شادي محمد 81) -خالد بيبو – رضا شحاتة (وليد صلاح الدين 84).

تقدم خالد بيبو للأهلي في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل نزاما للفريق الجنوب أفريقي، في الدقيقة 15،ثم سجل قائد الأهلي حسام غالي، الهدف الثاني للمارد الأحمر في الدقيقة 30 ، وأحرز الهدف الثالث عصام الحضري، في الدقيقة 65، قبل أن ينهي سيد عبد الحفيظ آمال كايزر تشيفز بعدها بأربع دقائق بهدف رابع.

أطلق الحضري صاروخا ارتد من القائم لجسد الحارس الذي كان يهم بالعودة إلى مرماه فتدخل المرمى معلنة الهدف الثالث ودخول الحضري التاريخ بعد الهدف الرائع.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الإفريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الإفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993. وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الإفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق آنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معا موسم 2019 -2020، حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.