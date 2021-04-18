شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواجه البنك الأهلى فى ثانى وديات معسكر القاهرة قبل لقاء الجونة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي عصر اليوم الأحد، فريقا أسوان والبنك الأهلي، في المباراة الودية التي تجمع الفريقين، ضمن استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الجونة يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر، وتعتبر مباراة البنك الأهلي، هي الودية الثانية لأبناء الجنوب في معسكرهم بالقاهرة، بعد مواجهة الإنتاج الحربي أمس السبت.

ودخل أسوان في معسكر مغلق بالقاهرة أمس الخميس، استعدادًا لمباراة الجونة حيث يطمح أبناء الجنوب إلى مواصلة الصحوة التي يعيشها مع علاء عبد العال بعد الفوز مؤخرًا على إنبي بهدف نظيف.

وصرف مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مستحقات شهر مارس للجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال ولاعبي الفريق، وذلك بعد تأخيرها في وقت سابق بسبب الأزمة المالية التي عصفت بزهرة الجنوب بسبب نقص الموارد، قبل أن يتدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لحل الأزمة.

وأكد رئيس أسوان في تصريحات لـ "الخليج 365، أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قام بالتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حيث والاتففاق مع شركة استادات حيث تم التوصل إلى منح نادي أسوان تخفيض 30 في المائه من قيمه إيجار الملعب مع تأجيل الدفع لحين الحصول على باقي الدفعات المتأخرة من الشركة الراعية.

وأضاف اللواء أحمد سليمان: المحافظ تواصل أيضًا مع شركة الكهرباء من أجل مستحقات تأجير عدد2محول كهرباء احتياطي لإضاءة الملعب والمستشفى الجامعي لإجراء مسحة كورونا للاعبين، وأصحاب فندق إقامة اللاعبين بأسوان والقاهرة لتأجيل مطالبة نادي أسوان بأي مستحقات مالية، وتمت الاستجابة لطلباته.

واختتم رئيس أسوان: اللواء أشرف عطية لا يبخل عن دعم النادي في أي وقت سواء ماديا أو معنوياً ويذلل كل العقبات في سبيل استمرار مسيرة الفريق في مشوار الدوري الممتاز مما كان له أكبر الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبين وتحقيق الفوز الكبير.