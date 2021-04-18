عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أبرزها الهداف التاريخي.. ميسي يكسر 4 أرقام قياسية في ليلة تتويج برشلونة

الأحد 18 أبريل 2021

الخليج 365

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للعودة إلى منصات التتويج بعد غياب 721 يوما.



وحقق برشلونة لقب كأس ملك إسبانيا، مساء السبت، وذلك عقب فوزه في النهائي على أتلتيك بلباو بنتيجة 4-0، ليظفر الفريق بأول ألقابه منذ آخر مرة توج ببطولة، وهنا الحديث عن الدوري الإسباني في العام 2019.

ميسي استطاع المساهمة في فوز فريقه بتسجيله الهدفين الثالث والرابع لبرشلونة، ليلعب دورا في تتويج البارسا، ويحقق 4 أرقام قياسية.

وعادل ميسي إلى جانب زميليه سيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه الرقم القياسي المسجل باسم أكثر اللاعبين فوزا بكأس الملك، بواقع 7 مرات.

كذلك، فإن ميسي إلى جانب بوسكيتس، أصبحا أكثر من يلعب في تاريخ المباريات النهائية لكأس الملك من جانب برشلونة بواقع 10 مواجهات.

فضلا عن ذلك، أصبح ميسي أكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المباريات النهائية لكأس الملك بواقع 9 أهداف، محطما الرقم المسجل تيلمو زارا أسطورة أتلتيك بلباو (8 أهداف).

"البرغوث" أصبح أيضا أول لاعب في التاريخ يسجل في 7 مباريات نهائية مختلفة بمسابقة كأس الملك.