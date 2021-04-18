شكرا لقرائتكم خبر عن العالمي يهد السد بالثلاثة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق ممثل الوطن فريق النصر فوزا مهما على نظيره السد القطري بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

شهد اللقاء سيطرة متبادلة وسنحت فرصة مؤكدة لعبدالرزاق حمدالله ولكن كرته ذهبت فوق العارضة ليعود حمدالله ويعوض تلك الفرصة بإحراز هدف التقدم للنصر من ركلة جزاء (د: 37)، وفي الشوط الثاني، تراجع أداء النصر مما مكن فريق السد من إحراز التعادل من كرة ثابتة سددها بنجاح سانتي كازورلا (د: 59)، ليزج المدرب النصراوي مانو مينيز بالثنائي خالد الغنام وعبدالمجيد الصليهم اللذين استطاعا أن يحققا الانتصار للنصر بإحرازهما الهدفين الثاني والثالث؛ إذ أحرز عبدالمجيد الصليهم الهدف الثاني للنصر بمهارة فردية (د: 79)، وخالد الغنام الهدف الثالث، بتسديدة لا تصد ولا ترد (د: 90+4). وبهذه النتيجة يحقق النصر فوزه الأول ويصل للنقطة الرابعة محتلاً صدارة المجموعة، فيما تلقى السد خسارته الأولى وتجمد رصيده عند نقطة واحدة.

ثلاث نقاط: