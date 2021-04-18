3 نقاط تفصل الحزم عن العودة لدوري المحترفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لا تزال الإثارة متواصلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم، مع احتدام الصراع على الصعود لدوري المحترفين بصورة مشوقة بين رباعي المقدمة (الحزم والفيحاء والجبلين والطائي) وسط سباق ماراثوني بحثا عن بطاقات الصعود الثلاث المباشرة.

ومع تبقي 7 جولات فقط من انتهاء الدوري، أصبح الحزم على بعد 3 نقاط فقط من العودة من جديد إلى دوري الأضواء عقب هبوطه في الموسم الماضي، بعدما تمسك بصدارة الترتيب برصيد 76 نقطة إثر فوزه على الشعلة بهدف وحيد لحساب الجولة الـ31، وقد يعلن الحزم صعوده رسميا في الجولة المقبلة حينما يستقبل ضيفه الساحل على ملعبه في الرس ما لم تحدث مفاجأة من الساحل الذي يأمل في اقتحام دائرة الأمان في ظل تقارب النقاط مع ملاحقيه، حيث يحتل الساحل المرتبة الـ13 برصيد 38 نقطة.

كما لا يزال الفيحاء متمسكا بعروضه القوية، حيث حقق فوزا مستحقا خارج أرضه حينما تغلب على الخليج بخماسية ثقيلة، معززا وصافته للدوري برصيد 67 نقطة، فيما بقي الخليج عند رصيده الحالي 41 نقطة متراجعا للمركز التاسع عقب تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

وعلى الصعيد ذاته، أشعل فارق النقاط الأربع فتيل المنافسة بين قطبي حائل (الجبلين والطائي) بحثا عن مقعد مؤكد طال غيابه على الساحة الحائلية، حيث يأتي الجبلين كثالث برصيد 62 نقطة بعد عودته من الأحساء بانتصار ثمين على الجيل بهدف وحيد، فيما يحتل الطائي المرتبة الرابعة برصيد 58 نقطة بعدما استعاد نغمة الانتصارات على حساب البكيرية 2/ 1.

وتبدو الأمور الفنية بشكل عام مستقرة لدى الفريقين وسط أفضلية جبلاوية على صعيد المواجهات المباشرة بينهما هذا الموسم.

إحصائيات وأرقام من الجولة الـ31:

