شكرا لقرائتكم خبر تعادل الوحدة الإماراتي وجوا بأبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
والتقى في المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها أمس أيضا، الريان القطري مع نظيره بيرسيبوليس الإيراني.
وقبل نتيجة المباراة الثانية أمس، يتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطتين من مباراتين لجوا ونقطة واحدة لكل من الريان والوحدة.
ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.
كانت هذه تفاصيل خبر تعادل الوحدة الإماراتي وجوا بأبطال آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.