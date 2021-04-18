شكرا لقرائتكم خبر تعادل الوحدة الإماراتي وجوا بأبطال آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعادل الوحدة الإماراتي مع جوا الهندي سلبيا أمس، على استاد بانديت جواهر لال نهرو في جوا، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

والتقى في المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها أمس أيضا، الريان القطري مع نظيره بيرسيبوليس الإيراني.

وقبل نتيجة المباراة الثانية أمس، يتصدر بيرسيبوليس ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، مقابل نقطتين من مباراتين لجوا ونقطة واحدة لكل من الريان والوحدة.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.