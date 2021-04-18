شكرا لقرائتكم خبر النصر يستعيد عافيته باجتياز السد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بفوزه على السد القطري أمس 3/ 1 في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا، اصطاد النصر عصافير كثيرة بحجر واحد، حيث عوض خسارته في الجولة الأولى بالتعادل مع الوحدات الأردني 0/0 على ملعب مرسول بارك، كما عاد إلى سكة الانتصارات، وتصدر مجموعته، إضافة إلى نجاح مهاجمه عبدالرزاق حمدالله في العودة للتسجيل من منطقة الجزاء بعد أن عانده الحظ كثيرا في الدوري السعودي للمحترفين.

ورفع النصر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بجانب فولاذ الإيراني الذي فاز أمس على الوحدات الأردني 1/ 0.

سجل للنصر عبدالرزاق حمدالله من ضربة جزاء (37) وعبدالمجيد الصليهم (79)، وخالد الغنام (90)، بينما سجل للسد، المحترف الإسباني سانتي كازورلا (59).

طغت الندية والسرعة على رتم اللقاء منذ البداية، حيث سنحت فرصة هدف محقق لبغداد بونجاح قبل أن يتدخل عبدالإله العمري ويحبط مخطط السد في التسجيل المبكر، في المقابل سيطر النصر على وسط الميدان خلال الدقائق العشر الأولى بقيادة بيتروس وعلي الحسن ونور الدين أمرابط، والأخير تهيأت له فرصة تسجيل هدف عقب تلقيه عرضية رائعة من عبدالفتاح عسيري مرت بسلام على مرمى مشعل برشم.

كما أهدر عبدالرزاق حمدالله فرصة هدف عندما واجه مرمى برشم، لكنه طوح بالكرة عاليا، ليأتي الرد من بغداد بونجاح عندما سدد من داخل منطقة الجزاء كرة مرت سليمة على مرمى برادلي جونز.

وترجم النصر أفضليته بتسجيل هدف السبق عن طريق عبدالرزاق حمدالله من نقطة الجزاء (37)، كاد بعدها عبدالإله العمري أن يضيف الهدف الثاني عن طريق رأسية قوية تصدى لها مشعل برشم.

في الشوط الثاني، ظهرت رغبة السد في إدراك التعادل مبكرا عن طريق الهيدوس وكازورلا من الجهة اليسرى، ليدرك كازورلا التعادل في الدقيقة (58) من كرة ثابتة.

ولتعديل الوضع، زج مدرب النصر بعبدالمجيد الصليهم وخالد الغنام بديلين لعبدالفتاح عسيري وأمرابط.

وأضاع سلطان الغنام انفرادا تاما بالمرمى، توالت بعدها الهجمات النصراوية فأدرك البديل عبدالمجيد الصليهم الهدف الثاني بمجهود فردي (79)، كما نجح البديل الآخر خالد الغنام في إضافة الهدف الثالث (90).

كيف فاز النصر؟

