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الاتفاق يأخذ نصيبه من كعكة الوحدة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أخذ الاتفاق نصيبه من كعكة الوحدة، وحقق عليه فوزا مهما بنتيجة 1/ 0، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، ضمن مواجهات الجولة الـ 26 من دوري الأمير للمحترفين.

ونقل هذا الفوز فريق الاتفاق إلى المركز الخامس في سلم الترتيب العام بعد أن رفع رصيده إلى 38. في المقابل بقي الوحدة على رصيده السابق 27 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.

سجل هدف المباراة الوحيد محمد الكويكبي في الدقيقة الـ 71.

وبهذا الفوز عاد الاتفاق للانتصارات مجددا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام القادسية 1/ 3، بينما واصل الوحدة سلسلة الخسائر المتتالية (7 هزائم على مستوى الدوري) أزمت موقف فرسان مكة كثيرا في سلم الترتيب، وأبقته في المراكز المهددة بالهبوط المباشر إلى دوري الدرجة الأولى.

وتعد خسارة أمس هي الأولى للوحدة في الدوري مع مدربه الجديد، اليوناني جورجوس دونيس الذي فشل أيضا في اختبار الملحق الآسيوي بالخسارة أمام القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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