الاتفاق يأخذ نصيبه من كعكة الوحدة

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ونقل هذا الفوز فريق الاتفاق إلى المركز الخامس في سلم الترتيب العام بعد أن رفع رصيده إلى 38. في المقابل بقي الوحدة على رصيده السابق 27 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.
سجل هدف المباراة الوحيد محمد الكويكبي في الدقيقة الـ 71.
وبهذا الفوز عاد الاتفاق للانتصارات مجددا بعد خسارته في الجولة الماضية أمام القادسية 1/ 3، بينما واصل الوحدة سلسلة الخسائر المتتالية (7 هزائم على مستوى الدوري) أزمت موقف فرسان مكة كثيرا في سلم الترتيب، وأبقته في المراكز المهددة بالهبوط المباشر إلى دوري الدرجة الأولى.
وتعد خسارة أمس هي الأولى للوحدة في الدوري مع مدربه الجديد، اليوناني جورجوس دونيس الذي فشل أيضا في اختبار الملحق الآسيوي بالخسارة أمام القوة الجوية العراقي بركلات الترجيح.
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