الفتح يسمح لضمك بالتعادل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سمح فريق الفتح لمضيفه ضمك بالعودة إلى خميس مشيط بنقطة ثمينة، لكنها في الوقت نفسه لم تجدد حظوظ بقائه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك عندما انتهت مباراة الفريقين التي جرت أمس على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، في إطار لقاءات الجولة الـ26 بالتعادل 1/1.

وتقدم الفتح أولا، وتحديدا في الدقيقة الـ43 عن طريق سفيان بن دبكة، والذي انتهى عليه الشوط الأول.

واحتاج ضمك إلى 20 دقيقة من الشوط الثاني ليدرك التعادل عن طريق ضربة جزاء سددها الأرجنتيني إيميليو زيلايا بنجاح في الدقيقة الـ65.

ورفع الفتح رصيده إلى 35 نقطة، فيما رفع ضمك رصيده إلى 28 نقطة.

وكان الفتح تغلب في الجولة الـ25 الماضية على نظيره الفيصلي 3/ 2، وبذات النتيجة فاز ضمك على النصر في الجولة الماضية.

ويلتقي الفتح في الجولة المقبلة مع نظيره التعاون، فيما يواجه ضمك نظيره الاتحاد في مباراة صعبة.