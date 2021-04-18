شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتأهل إلى نهائي كأس إنجلترا على حساب سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفسد تشيلسي، وصيف الموسم الماضي، مسعى مانشستر سيتي نحو رباعية تاريخية، وأقصاه من نصف نهائي مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم بهدف وحيد للدولي المغربي حكيم زياش على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن، في مباراة شهدت نكسة أخرى للخاسر بعد خروج قائده الدولي البلجيكي كيفن بروين مصاباً قبل أسابيع من نهاية الموسم الكروي.

وكان سيتي يسعى بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا نحو رباعية تاريخية بعد أن اقترب بشكل كبير نحو لقب ثالث في الدوري الممتاز في أربعة مواسم، ويخوض نهائي كأس الرابطة ضد توتنهام الأسبوع المقبل وبلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

إلا أن النادي اللندني الذي يقدّم مستويات ونتائج مميزة منذ وصول الألماني توماس توخل إلى رأس الجهاز الفني للنادي مطلع العام الحالي، كان له رأي آخر، وضرب موعداً في نهائي 15 مايو/أيار مع ليستر سيتي أو ساوثمبتون اللذين يلتقيان الأحد على الملعب ذاته.

وهذه المرة الأولى التي يتغلب فيها مدرب تشيلسي توخل على غوارديولا في سادس مواجهة بينهما؛ حيث خرج الإسباني بثلاثة انتصارات مقابل تعادلين بين 2013 و2016 في ألمانيا حين كان الأول يشرف على بوروسيا دورتموند والإسباني على بايرن ميونيخ.

وبلغ تشيلسي حامل اللقب ثماني مرات آخرها عام 2018، النهائي للمرة الرابعة في خمسة مواسم (فاز عام 2018 على مانشستر يونايتد وخسر 2017 و2020 أمام أرسنال)، والـ15 في تاريخه؛ حيث أصبح توخل أول مدرب ألماني يبلغ نهائي هذه المسابقة.

وهذه المرة الثامنة التي يحسم فيها تشيلسي موقعة نصف نهائي الكأس لمصلحته في آخر تسع مشاركات؛ حيث سقط فقط في عام 2013 أمام سيتي بالذات.