اتحاد الكرة يعلن طاقم الحكام المصري الذي سيدير قمة الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم الحكام الذي سيدير مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها مساء غد الأحد.

وقال اتحاد الكرة، في بيان رسمي نقله موقع "يلا كورة" اليوم السبت، إن الحكم الدولي محمود البنا سيدير المباراة، وسيعاونه محمود أبو الرجال مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثان فيما سيكون محمد معروف حكم رابع.

وسيتولى الحكم محمد عادل مهام حكم الفيديو في هذه المباراة فيما سيكون محمود عاشور حكم فيديو مساعد.

وستقام المباراة يوم الأحد ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وستنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.