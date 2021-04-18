نهائي كأس ملك إسبانيا وقمة تشيلسي ومانشستر سيتي.. أبرز مباريات مساء اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على الصعيدين المحلي والأوروبي، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري WE المصري

غزل المحلة وبيراميدز - الساعة التاسعة والنصف مساءً - اون تايم سبورتس1

وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد - الساعة التاسعة والربع مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 1

كأس ملك إسبانيا (النهائي)

برشلونة وأتلتيك بلباو - الساعة التاسعة والنصف مساءً.

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي ومانشستر سيتي - الساعة السادسة والنصف مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 1

الدوري الإيطالي

ساسولو وفيورنتينا - الساعة السادسة مساءً - بي إن سبورتس 3

الدوري الفرنسي

مارسيليا ولوريان - الساعة الخامسة مساءً - بي إن سبورتس 2