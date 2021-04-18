نهائي كأس ملك إسبانيا وقمة تشيلسي ومانشستر سيتي.. أبرز مباريات مساء اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -
تقام اليوم عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على الصعيدين المحلي والأوروبي، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.
ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:
دوري WE المصري
غزل المحلة وبيراميدز - الساعة التاسعة والنصف مساءً - اون تايم سبورتس1
وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد - الساعة التاسعة والربع مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 1
كأس ملك إسبانيا (النهائي)
برشلونة وأتلتيك بلباو - الساعة التاسعة والنصف مساءً.
كأس الاتحاد الإنجليزي
تشيلسي ومانشستر سيتي - الساعة السادسة والنصف مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 1
ساسولو وفيورنتينا - الساعة السادسة مساءً - بي إن سبورتس 3
الدوري الفرنسي
مارسيليا ولوريان - الساعة الخامسة مساءً - بي إن سبورتس 2