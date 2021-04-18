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نهائي كأس ملك إسبانيا وقمة تشيلسي ومانشستر سيتي.. أبرز مباريات مساء اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر -    

تقام اليوم عدد من المباريات الهامة والمرتقبة على الصعيدين المحلي والأوروبي، ضمن منافسات الموسم الكروي الجاري 2020 - 2021.

ونستعرض لكم أبرز مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري WE المصري

غزل المحلة وبيراميدز - الساعة التاسعة والنصف مساءً - اون تايم سبورتس1

وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد - الساعة التاسعة والربع مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 1

كأس ملك إسبانيا (النهائي)

وأتلتيك بلباو - الساعة التاسعة والنصف مساءً.

كأس الاتحاد الإنجليزي

ومانشستر سيتي - الساعة السادسة والنصف مساءً - بي إن سبورتس بريميوم 1

ساسولو وفيورنتينا - الساعة السادسة مساءً - بي إن سبورتس 3

الدوري الفرنسي

مارسيليا ولوريان - الساعة الخامسة مساءً - بي إن سبورتس 2

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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