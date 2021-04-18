الزمالك يعلنها: نرحب برحيل زيزو إلى الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك ترحيبه برحيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم أحمد سيد زيزو إلى النادي الأهلي وذلك في حال تقديم عرض رسمي.

وقال المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس لجنة الزمالك، في مداخلة هاتفية لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة مع الاذاعية نجلاء حلمي،: "لانشغل بالنا بالصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى، نحن في عمل مؤسسي وهناك أسس للتعامل مع اللاعبين".

وفي حال وصول عرض رسمي من الأهلى للتعاقد مع زيزو، قال ابراهيم: "ليس لدينا مايمنع من مناقشة أي عرض، ونرحب بانتقاله لأي نادي حتى لو الأهلي، شرط وصول عرض بصفة رسمية وفقاً لقواعد العمل المؤسسى الذي ندير نادي الزمالك وفقاً له".

وعن التونسي فرجاني ساسي والمغربي أشرف بن شرقي، أكد المستشار هشام إبراهيم أن اللاعبين باقون مع الزمالك، وهناك رغبة في تمديد عقودهم، مشيراً إلى أن اللاعبان يرحبان بالاستمرارمع النادي، مضيفاً: "حينما تتوافر الأموال سنعلن على الفور تمديد تعاقد ساسى وبن شرقى".

وعن شكوى الزمالك لدى الكاف بشأن دوري الابطال، قال إبراهيم:" النادي لم يخرج بفعل فاعل من دوري الابطال ، انا كراجل قاضى لا أدين حد إلا بدليل ، قدمنا شكوى للجهات المختصة حتى يتم التحقيق فيها ، ونأمل أن يكون هناك فصل قريباً في هذه الشكوى".

وعن مباراة القمة أمام الأهلي المقرر إقامتها غد الأحد، قال نائب رئيس لجنة الزمالك: "قمة وعيد للكرة المصرية ، لاعبونا رجال وعندهم إصرار وعزيمة لتحقيق الفوز للبقاء في صدارة الدوري، باذن الله مباراة فيها روح رياضية عالية بين الناديين".