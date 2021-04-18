رسمياً.. تأكد غياب الشناوي عن مباراة الزمالك.. و الأهلي يخوض القمة في غياب 10 لاعبين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي خروج محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، لمباراة الفريق أمام الزمالك.

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك مساء غد الأحد ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وذكر موقع "يلا كورة" أن الشناوي تأكد غيابه عن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك.

ونقل الموقع عن مصدر مسئول بالنادي الأهلي قوله إن "نتيجة المسحة ظهرت إيجابية وهو ما يعني استمرار غياب اللاعب عن تدريبات الفريق".

وكان الشناوي قد أصيب بفيروس كورونا المستجد مؤخراً، ولم يشارك في التدريبات خلال الأيام الماضية، وغاب عن الفريق في مباراة النصر بكأس مصر.

وخضع الشناوي لعدد من المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لكن النتائج كانت إيجابية مما حرمه من التواجد في التدريبات الأخيرة.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، قال حازم الحديدي، وكيل أعمال محمد الشناوي،: "ما يهمنا هو صحة الحارس بكل تأكيد، مازال هناك اعراض، وأعراض كورونا لا تختفي بسهولة خلال 3 أيام".

وأضاف الحديدي: "الشناوي يحب التواجد في مباراة مثل الزمالك بكل تأكيد، لكن من المفترض أن لا يشارك الشناوي في أي مباراة حتى نطمئن على صحته بشكل كامل، نحن نحتاجه في الفترة المقبلة".

وبذلك، يخوض الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك في ظل غياب عدد من اللاعبيين الأساسيين في تشكيل الفريق، وهم:

محمد الشناوي، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، حمدي فتحي، جونيور أجايي، محمود وحيد، بالإضافة إلى كريم نيدفيد ومحمد محمود، ومحمود متولي.