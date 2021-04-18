إجتمع مع موسيماني ووجه رسالة قوية للفريق .. الخطيب ورسالة الحسم قبل لقاء «الزمالك»

الشارقة - اميمة ياسر - حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة الكرة في النادي، على حضور مران الأحمر مساء أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري الممتاز، وذلك بدعم اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز في اللقاء المرتقب والمقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدًا الأحد على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقام الخطيب بعقد جلسة مع موسيماني وأكد ثقته الكبيرة في قدراته وطالبه بضرورة حسم نقاط مباراة الغد، من أجل تعويض فارق النقاط بين الغريم التقليدي الأبيض، ولحسم مسابقة الدوري مبكرًا والتركيز في البطولة الأفريقية لتكرار الإنجاز مرة أخرى.