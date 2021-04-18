ليفربول يقرر التخلص من ساديو ماني.. والبديل في برشلونة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية بريطانية أن السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، قد يرحل عن صفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن أيام ساديو ماني في ليفربول باتت معدودة في ظل الأداء المخيب للآمال من جانب السنغالي مع فريقه هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن نادي ليفربول يفكر بجدية في بيع اللاعب السنغالي خلال الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول حدد عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الإسباني، كبديل لساديو ماني.

ولفتت الصحيفة إلى أن ديمبلي يرفض تجديد عقده مع برشلونة، مما يجعل الفريق الكتالوني يضع اللاعب الفرنسي في سوق الانتقالات القادمة، لعدم خسارة اللاعب مجاناً بعد نهاية عقده.