شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: لم أتدخل فى اختيار حكم القمة ومصير بطولة 99 سيُحسم بعد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، أنه لم يتدخل فى اختيار حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، فى إطار المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع.

وقال أحمد مجاهد، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لدى قناعات بعودة الحكم المصرى لإدارة مباريات القمة منذ فترة طويلة، وغياب الجماهير عن المدرجات يسهل مهمة الحكم المصرى فى مباريات القمة حاليا".

وأضاف مجاهد: "قرار الصافرة المصرية لمباريات القمة نهائى، وسيستمر طالما بقيت فى إدارة اتحاد الكرة، وأقسم بالله لم أتدخل فى اختيار الحكم والاختيار كان من لجنة الحكام، وكل دورى هو إسناد المباراة لحكام مصريين".

وتابع: "أنا صاحب قرار إدارة طاقم مصرى للقمة ولجنة الحكام وقع اختيارها على محمود البنا، وأتمنى أن يكون تقييم طاقم حكام مباريات القمة بين الأهلى والزمالك مساء الأحد موضوعيا، ولم أعرف مين هو الحكم المصرى الذى سيقود المباراة الثانية للقمة، وده أمر راجع للجنة الحكام".

وأردف: "محمود البنا المصنف الأول بين حكام الساحة الدوليين فى الوقت الحالى، وتعيين محمد عادل لإدارة لقاء القمة فى الدور الثانى من عدمه من اختصاص لجنة الحكام، وكنت سأرحب لو عينت لجنة الحكام طاقما غير دولى لقمة الزمالك والأهلى، وهكافئ لجنة الحكام كمان".

واستطرد: "سنسمح بدخول 25 فردا لكل فريق فى لقاء القمة، ولا مانع لدينا من حضور عدد أكبر من المصورين للقمة حال موافقة الأمن، ولم نبحث حتى الآن السماح بحضور الجماهير للمباريات، وأتمنى أن تسمح الظروف بذلك قريبا".

واختتم مجاهد تصريحاته: "مصير مستقبل دورى الجمهورية مواليد 99 سيحسم بعد نهاية شهر رمضان، وقرار توجيه الشكر لرؤساء اللجان فى اتحاد الكرة جاء بعد نهاية معظم المسابقات، ولم يتبق سوى الدورى الممتاز والقسم الثانى، وهناك بعض التعديلات فى اللجنة الطبية ومصير لجنة الانضباط سيتم تحديده قريبا".