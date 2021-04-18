احتفالات خالدة.. عمرو زكى يحتفل على طريقة "الفوفوزيلا"

القاهرة - سامية سيد - "مفيش فرحان فالدنيا زى الفرحان بأهدافه".. مع الاعتذار للعندليب عبد الحليم حافظ، سنضطر للتعديل قليلا على أغنيته التاريخية والشهيرة عندما نتحدث عن النجاح فى كرة القدم، فأسعد لحظة تمر على لاعب كرة القدم فى المستطيل الأخضر هى لحظة تسجيل الهدف، لذا يخرج أغلب اللاعبين عن شعورهم ويلجأون لطرق غريبة وعجيبة، للتعبير عن هذه الفرحة، وربما تكون بعض الطرق مثيرة للجدل.

بطل الفرحة اليوم هو اللاعب عمرو زكى نجم منتخب مصر ونادى الزمالك السابق، الذى اخترع احتفالا جديدا وخاص به فى بطولة أمم افريقيا 2008، عندما وضع يده على فمه والتف حول قائم الزاوية الركنية وقلده باقى اللاعبين.

وعلّق عمرو زكى على احتفاله بهذه الطريقة قائلا إنه استمدها من الجماهير الافريقية التى تحضر للملعب وتشجع فرقها فى البطولة التى أقيمت فى غانا، ومعها أداة "الفوفوزيلا" وهى ألة تشجيع افريقية تصدر أصواتا عالية فى الملعب لتشجيع لاعبى افريقيا فى المباريات.