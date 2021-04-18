شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية والعربية قمة غاية في الأهمية الليلة، عندما يلتقي الأهلي مع الزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة، في مباراة القمة 121 والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وما يزيد من أهمية القمة هي أنها ستحسم بشكل كبير شكل المنافسة على لقب الدوري للموسم الحالي، لاسيما أن فوز الأحمر يجعله يبتعد بالصدارة حال الفوز في كل مؤجلاته، بينما فوز الزمالك يجعله يضمن البقاء على القمة حتى ولو فاز الأحمر بكل مؤجلاته.

واستعد فريق الأهلي جيدا لموقعة القمة 121 من خلال الدخول في معسكر مغلق قبل المباراة بـ48 ساعة ودراسة المنافس جيدا وحرص الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني على تحفيز اللاعبين وتهيئتهم نفسيا من أجل الفوز في القمة وتأمين صدارة الدوري والثأر للهزيمة من الزمالك في آخر قمة بالدوري، وكذلك بضرورة التركيز طوال الـ90 والتمركز والانتشار الجيد داخل الملعب وعدم ترك المساحات للاعبي الخصم.

وقام موسيماني ومعاونيه بدراسة أسلوب لعب الزمالك في آخر 5 مباريات خاضها الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للتعرف على أسلوب لعبه في التحضير والاستحواذ على الكرة والاختراق ، وحذر موسيماني لاعبيه من ترك المساحات لاسيما أن كارتيرون يفضل أن يكون رد الفعل دائما من خلال منح الاستحواذ للخصم على أن يعتمد على الكرات المرتدة في تهديد مرمى المنافسين، من خلال استغلال سرعات لاعبيه مثل أشرف بن شرقي وشيكابالا ويوسف أوباما.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة غلق المساحات على الجناحين خاصة بن شرقي وشيكابالا، واللذين يجيدان اللعب في المساحات ويهددان مرمى الخصم، كما حرص موسيماني على متابعة آخر قمة لعبها الأهلي ضد الزمالك تحت قيادة كارتيرون، للتعرف على الأسلوب الذي يتبعه كارتيرون في اللعب على مفاتيح لعب الأهلي وطريقته في الدفاع ونقل الكرة من الخلف للأمام، خاصة الكرة الطولية المرسلة في ظهر دفاع الأهلي.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي القمة مكون من، علي لطفي في حراسة المرمى وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون ورامي ربيعة وأيمن أشرف في الدفاع وعمرو السولية واليو ديانج وأفشة وحسين الشحات "طاهر محمد" في الوسط ومحمد شريف ومروان محسن في الهجوم.

على الجانب الآخر، وفى المعسكر الأبيض شهدت الساعات الأخيرة قبل القمة جلسة بين كارتيرون مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لمنحة بعض التعليمات الفنية والنفسية، والتأكيد على أهمية دوره في القمة سواء داخل الملعب حال المشاركة أساسيا أو دوره القيادي في لم شمل الفريق، وأكد المدرب الفرنسي للفهد الأسمر أنه يعلم كم الضغوط التي يواجها اللاعب في مباريات الأهلي، وطالبه بعدم التركيز في أي شيء إلا الملعب لرغبته في الحفاظ على تركيزه الذهني والنفسي لمنح التفوق للزمالك خاصة أنه بيعول عليه الكثير في المباراة سواء بدء بشكل أساسي أو يكون أحد الأسلحة الهجومية على مقاعد البدلاء.

وقام جهاز الزمالك بدراسة نقاط القوة والضعف بالأهلي بعد الحصول على بعض المباريات الخاصة بالفريق الأحمر الأخيرة سواء في الدوري أو دوري أبطال أفريقيا، لدراسة طريقة لعب الفريق وتحديد كيفية إيقاف مفاتيحه الهجومية، والوقوف على نقاط القوة والضعف.

وشدد الجهاز الفني للزمالك في اجتماعه الأخير باللاعبين على أهمية تحقيق الفوز من أجل استمرار مزاحمة الأهلي في الصراع على صدارة الدوري، ووجه لهم كارتيرون رسالة بأن الفوز على الأهلي يساوي 6 نقاط.

على الصعيد الفني يغيب عن صفوف الزمالك في القمة إمام عاشور وأحمد عيد بسبب الإيقاف على خلفية مباراة القمة الخاصة بفريق الناشئين في حين أنه تم التأكد من جاهزية مروان حمدي بعد أن عاني بعض الشيء من آلام في القدم لكن لم تعوقه عن المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي ولم تؤثر على جاهزيته من الناحية الفنية لمباراة القمة، وهناك منافسة قوية بين مروان وسيف الدين الجزيري لقيادة هجوم الفريق في مباراة الأهلي وخلت قائمة الزمالك من أي اصابات، بجانب سلبية مسحة تحليل كورونا الخاصة بالفريق التي خضعوا لها في تدريبات الجمعة.

ويعد التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي مكون من محمود عبد الرحيم "جنش" في حراسة المرمى ومحمد عبد الشافي ومحمود الونش ومحمود علاء وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" والمفاضلة بين محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" وفي الهجوم سيف الدين الجزيري أو مروان حمدي.