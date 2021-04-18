شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يلاقي القناة والشرقية وديا استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على تنظيم مباراتين وديتين مع القناة اليوم الأحد، والشرقية غدا الإثنين.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة سلبية يوم الثلاثاء، قبل أن يغادر للإسكندرية في اليوم الذي يليه لخوض معسكر مغلق.

ويستعد الفريق لاستكمال مشواره المحلى بملاقاة الإنتاج الحربى مطلع مايو المقبل باستاد السلام.

وواصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء السبت، في إطار استعدادات الفريق لاستكمال مشواره بمنافسات بطولة الدورى الممتاز.

المران انطلق فى تمام التاسعة والنصف مساء، حيث بدأ المران بمحاضرة استمرت لمدة 10 دقائق.

وخاض كل من: باهر المحمدى وكمال السيد وعبد الرحمن مجدى تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب.

وتم تخصيص تدرييات خاصة للمهاجمين ولاعبى الوسط، تحت إشراف المدير الفني إيهاب جلال، بينما خاض المدافعون، تحت قيادة حمد إبراهيم المدرب العام.

المران شهد حضور، كل من تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا مجلس الإدارة.