شكرا لقرائتكم خبر عن قدها إن شاء الله.. رسائل دعم للحارس علي لطفي قبل القمة 121 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الأهلي على دعم ومساندة علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأحمر، قبل خوض مباراة القمة ضد الزمالك اليوم الأحد، بعد تأكد غياب قائد الأهلي محمد الشناوي؛ لظروف الإصابة بفيروس كورونا، من أجل تحفيزه والشد من أزره على تقديم مستوى قوي في القمة 121.

ووجهت جماهير الأهلي رسائل دعم إلى علي لطفي، عبر وسائل التواصل، للتأكيد على ثقتها فيه ومساندته، وعلى أنه سيكون على قدر المسئولية في تعويض غياب الشناوي في هذه المباراة، ومن أبرز التعليقات التي جاءت لدعم لطفي: "الأهلي بمن حضر".

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر، من أجل تحفيزه والشد من أزره، تمهيدا لقيادة عرين الأهلي في مباراة القمة ضد الزمالك يوم الأحد المقبل، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز، حال تأكد غياب محمد الشناوي عن القمة.

ويرغب موسيماني في تجهيز علي لطفي نفسيا ومعنويا، تمهيدا للاعتماد عليه في القمة 121، في حال خروج محمد الشناوي من الحسابات الفنية للأهلي، إذا ما جاءت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها اللاعب إيجابية.























