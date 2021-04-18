شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن إصابة لاعبه فابريس نجاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا، إصابة الكاميروني فابريس نجاه، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمزق في أنكل القدم، ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي، أن صالح جمعة لاعب وسط الفريق، مستمر في برنامجه العلاجي بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية، تعرض له في لقاء الإنتاج الحربي الأخير بمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد سيراميكا لمواجهة مصر المقاصة، في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب الأهلي وي السلام، ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ومن ناحية أخرى أكد عمرو حسن، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، غياب صالح جمعة ورجب بكار، لاعبى الفريق، عن لقاء مصر المقاصة المقبل، ببطولة كأس مصر بسبب الإيقاف.

وحصل صالح جمعة والظهير الأيمن رجب بكار على الإنذار الثالث في لقاء الإنتاج الحربي السائق بمسابقة الدوري الممتاز، ويترتب على ذلك إيقافهما في اللقاء المقبل أمام مصر المقاصة.

وأشار المدرب العام إلى أن الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان، تعامل مع الموقف بشكل سريع، وبدأ في تجهيز البدائل المناسبة، مشددا على أن الجميع في حالة تركيز تام لتلك المباراة من أجل الفوز والتأهل إلى الدور التالي من البطولة.