شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل فريق الغائبين عن الأهلى بالقمة 121.. الشناوي يحرس العرين وأجايي بالهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الأهلى من غيابات كثيرة ضربت صفوفه قبل خوض مباراة القمة 121 ضد الزمالك غدا الأحد فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدورى، وهى الغيابات التى قد تؤثر بالسلب على مسيرة الفريق الأحمر فى الدورى، فى ظل تلاحم المباريات، لاسيما أنه يخوض مباراة كل ثلاثة أيام.

ويعانى الأهلي من غياب فريق كامل ما بين لاعبين تأكد غيابهم بشكل رسمى أو لاعبين بات موقف لحاقهم أو مشاركتهم فى القمة غامض، ويغيب اللاعبين للإصابات، فمنهم من يعانى من إصابات عضلية ومنهم من يعانى من إصابات فى الركبة، ومنهم من يعانى من أعراض كورونا.

واللاعبون الغائبون عن الأهلى فى القمة هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول وكريم نيدفيد وحمدى فتحى ومحمد محمود ومحمود وحيد وجونيور أجايى ووليد سليمان، حيث تأكد غياب العشرة الأوائل ولكن يبقى موقف وليد سليمان من المشاركة فى القمة غامضا بعد اشتكى اللاعب من شد فى العضلة الخلفية خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد النصر ببطولة كأس مصر.

ويعانى على معلول وجونيور أجايى ووليد سليمان ومحمود وحيد من شد فى العضلة الخلفية، بينما ياسر إبراهيم ومحمد هانى من شد فى العضلة الضامة، وحمدى فتحى من كسر فى الذراع ومحمد محمود وكريم نيدفيد ومحمود متولى من إصابات بالركبة سواى قطع فى الرباط الصليبى أو قطع فى غضروف الركبة، بينما يعانى محمد الشناوى من الإصابة بفيروس كورونا.

ويتكون تشكيل الغائبون عن الأهلى من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هانى وياسر إبراهيم ومحمود متولى وعلى معلول

الوسط: كريم نيدفيد وحمدى فتحى ومحمد محمود ومحمود وحيد

الهجوم: جونيور أجايى ووليد سليمان