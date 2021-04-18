شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب غزل المحلة: التعادل أمام بيراميدز بطعم المكسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى غزل المحلة، عن رضاه من تعادل زعيم الفلاحين مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على استاد غزل المحلة، ضمن مؤجلات الجولة 17 من الدورى الممتاز.

وقال عيد، في تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس"، بعد المباراة، إن النقطة التي حصل عليها غزل المحلة أمام بيراميدز بطعم المكسب بالنسبة له ومُرضية للجهاز الفني، مؤكدا أن التعادل هو النتيجة العادلة للقاء.

ولام المدير الفني لفريق غزل المحلة لاعبيه على التراجع أمام بيراميدز، مرجعا ذلك إلى قلة الخبرة، رغم حديثه المتواصل معهم على ضرورة التركيز للحفاظ على النتائج وعدم استقبال أهداف سهلة، لكن اللاعيبن لا يستوعبوا ذلك، وتدخل شباكهم أهداف مكررة تحدث في كل مباراة.

وتعادل غزل المحلة مع بيراميدز 2 - 2، وافتتح التسجيل غزل المحلة بأقدام هشام عادل من تسديدة قوية سكنت على يمين شريف إكرامى في الدقيقة 25، ثم تعادل لبيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 60 قبل أن يسجل هدف التقدم للفريق السماوى دييجو فورلان في الدقيقة 66، وتعادل زعيم الفلاحين بأقدام أحمد الندري في الدقيقة "90 + 4".

بهذه النتيجة احتل غزل المحلة المركز 11 بجدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 9 مواجهات وخسر أربعة مباريات، وسجل لاعبوه 16 هدفا، وتلقت شباكه 18 هدفا، فيما بقى بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات، وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.