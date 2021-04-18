شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم الإنتاج 1/0 وديا استعدادا للجونة في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت المباراة الودية التي جمعت فريقي، أسوان والإنتاج الحربي، بفوز زهرة الجنوب بهدف نظيف سجله حمزة مجدى لاعب أسوان، كما نجح عمر رضوان حارس مرمى أبناء الجنوب في التصدى لركلة جزاء فى الشوط الثانى، ليحافظ على فوز فريقه.

وقرر أحمد كشرى تعديل موعد تدريبات فريقه يوم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامتها التاسعة والنصف مساء غد الأحد على استاد القاهرة الدولى والمؤجلة من الأسبوع الرابع للدوري، بحيث يتدرب في هذا اليوم قبل الإفطار لمتابعة القمة بينما تقام التدريبات باقى أيام شهر رمضان في التاسعة والنصف مساء بعد الإفطار بثلاث ساعات، ويراقب كشرى أداء الزمالك فى الكلاسيكو لدراسة الفريق الأبيض، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوفه قبل ملاقاته.

وكان الإنتاج الحربي قد تعادل مع نظيره فريق سيراميكا بهدف لكل منهما، في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب استاد السويس الرياضي، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري العام، تقدم للإنتاج أحمد علي في الدقيقة 21، بينما تعادل صالح جمعة لسيراميكا في الدقيقة 57.

وودّع الإنتاج الحربى بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة من كوكا كولا بهدف دون رد فى الوقت القاتل من ركلة جزاء.

ويرى أحمد كشرى، المدير الفنى للإنتاج الحربى، أنه ستكون هناك صعوبة فى استكمال بطولة الدوري الممتاز لنهايتها هذا الموسم؛ بسبب الارتباطات الكثيرة للأندية والمنتخبات.

وقال كشرى: "ستكون هناك صعوبة فى استكمال الموسم الحالى من الدوري وسط كثرة الارتباطات للأندية والمنتخبات، لو الدورى ده كمل سيؤثر على الدوري الجديد، كنا مشتاقين لعودة الكرة فى فترة كورونا الموسم الماضى، ولكنها أثرت بشكل كبير على المواعيد".

وأضاف: "سنواجه أزمة أيضًا فى مواعيد فترات القيد خاصة القيد الأفريقى الطبيعى، لازم يكون فى قرار حاسم حتى نعيد انضباط المواعيد بشكل صحيح".

وتابع: "نسير بصورة طيبة فى الإنتاج الحربي، وأثق فى قدرات اللاعبين لانتشال الفريق من عثراته، خاصة أن وضعنا الحالى لا يليق بالإنتاج الحربى كمؤسسة كبيرة".