مجاهد يوضح حقيقة تدخله في اختيار البنا.. ويعلن موعد حسم أزمة قمة الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجة الثلاثية والتي تدير شئون الكرة المصرية في الوقت الحالي، أنه لم يتدخل في قرار تعيين محمود البنا لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي والمقرر لها مساء اليوم الأحد ضمن حسابات الجولة الرابعة من مسابقة دوري We المصري.

مجاهد خرج في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى من صباح الأحد :"أنا مقتنع بعودة الحكم المصري، هذا المجلس غير منتخب لذا لا يوجد وعود للأندية وكان لابد من المغامرة".

وتابع :"سواء وفق البنا أو لم يوفق، مباراة الدور الثاني ستكون بتحكيم مصري، لدي قناعات بالحكم المصري لإدارة مباريات القمة منذ فترة طويلة، وأخطاء التحكيم متواجدة أيضًا لكن إن شاء الله لن يتواجد أخطاء مؤثرة في قمة الزمالك والأهلي".

ورد رئيس اتحاد الكرة الحالي حول حقيقة تدخله في قرار اختيار محمود البنا لإدارة القمة :"في البداية طلبت من لجنة الحكام بموقفها من إدارة حكم مصري للقمة، وقلت وقتها إذا لا يوجد حكم مصري قادر على القمة وقتها سأستعين بالأجنبي، اختيار البنا قرار من لجنة الحكام فقط ولا أعرف اختيار الحكم سوى قبل الإعلان بساعة واحدة فقط".

وعن حضور الجماهير سواء في القمة أو الفترة المقبلة، رد :"سيحضر 50 فردًا بواقع 25 من كل نادٍ، لم نتطرق مع الأمن عودة الجماهير الآن بسبب الوضع الحالي من فيروس كورونا، لكن أتمنى أن تسمح الظروف في الفترة المقبلة".

ملف آخر تحدث عنه مجاهد وتحديدًا أزمة قمة الشباب بين الأهلي والزمالك 1999، ليكشف في نهاية تصريحاته :"بعد رمضان سنحدد إقامة مباراة الشباب بين الأهلي والزمالك من عدمه، ما يهمني الآن مباراتي القمة للفريق الأول سواء مباراة اليوم أو العاشر من مايو المقبل".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل الدوري قبل أن يتم تأجيل المباراة في وقت لاحق بعد تساوي كل فريق في عدد النقاط لتبدأ أزمة بين القطبين حيث طالب الأهلي بالدوري نظرًا لتفوقه في المواجهة المباشرة، أما الزمالك فطالب بالدوري نظرًا لتفوقه في عدد الأهداف.