نشرة السبت.. الشناوي خارج قائمة الأهلي لمباراة القمة.. وبرشلونة يتوج بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 17 ابريل 2021.
خاص.. الشناوي خارج قائمة الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك
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