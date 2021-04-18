غزل المحلة يقتنص تعادلا مثيرًا أمام بيراميدز في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اقتنص فريق غزل المحلة تعادلا مثير أمام بيراميدز، مساءاليوم السبت، بنتيجة 2-2 في إطار منافسات الجولة الـ 17 بدوري we الممتاز.

وسجل هشام عادل الهدف الأول لفريق غزل المحلة في الدقيقة 25، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه جون أنتوي لاعب بيراميدز في الدقيقة 47، اعقبه حصول لاعب غزل المحلة بسام ماهر على بطاقة صفراء في الدقيقة 49.

ودخل دود الجباس كبديل في الدقيقة 59 بدلا من اللاعب اسلام عيسى، ليتمكن من إدراك التعادل لفريق بيراميدز من أول لمسة له في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 66، تمكن البديل دييجو رولان من احراز الهدف الثاني لفريق بيراميدز، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها لهدف في الشباك، لكن اللعب توقف بعدها بعدما قرر الحكم العودة لتقنية الفيديو ليحسم قراره ليستقر الرأي في النهاية على احتساب الهدف.

وسجل أحمد النردي الهدف الثاني لفريق غزل المحلة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس شريف إكرامي.

وبتلك النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 27 نقطة وظل بالمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل غزل المحلة إلى 24 نقطة في المركز التاسع.