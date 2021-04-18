ميسي ودي يونج يحطمان عناد بلباو في 12 دقيقة ليتوج برشلونة بالكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توّج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا موسم (2020 - 2021) بعد الفوز على أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون رد في لقاء شهد تألق من الثنائي ليونيل ميسي وفرانكي دي يونج.

برشلونة احتاج فقط 12 دقيقة من أجل تحطيم صمود بلباو بعد تسجيل ميسي (هدفين) إلى جانب جريزمان ودي يونج.

وتعتبر هذه البطولة هيّ الأولى للمدرب الهولندي رونالد كومان والذي قاد الفريق الكتالوني مطلع الموسم الحالي، حيث سبق وأن أخفق المدرب في الفوز بلقب السوبر الإسباني بعد الخسارة من بلباو.

ونجح برشلونة في استعادة لقب الكأس مرة أخرى حيث يعود آخر تتويج في موسم (2017 - 2018) بعد الفوز على إشبيلية بخمسة أهداف دون رد.

تفاصيل المباراة

الدقيقة الخامسة كادت تشهد هدفًا لصالح برشلونة عن طريق تسديدة من دي يونج من داخل منطقة الجزاء ترتطم الكرة بعدها في العارضة لتظل النتيجة سلبية.

محاولة جديدة من برشلونة عن طريق الظهير الأيمن في الفريق الكتالوني ديست الذي راوغ من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تمر بعيدة عن المرمى.

التهديد الأول لفريق بلباو كانت في الدقيقة 12 عن طريق المدافع إينيجو مارتينيز الذي سدد من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية لكن تمر الكرة بجوار القائم بقليل.

ميسي ظهر في الدقيقة 21 بعدما حاول أن يسجل هدف برشلونة الأول بعد تسديدة من أمام المرمى بداخل منطقة الجزاء ترتطم الكرة في مدافع أتلتيك بلباو وتصل الكرة سهلة للحارس.

ويليامز في الدقيقة 41 حاول استغلال سرعته من أجل تهديد مرمى برشلونة حيث تسلم كرة ليصل حتى منطقة الجزاء ويسدد من الجهة اليسرى إلا أنه تيرشتيجن يقف في المكان المناسب ويتصدى للكرة بثبات.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة 48 أهدر جريزمان أخطر فرص المباراة بعد عرضية من ديست تصل لجريزمان المتواجد أمام المرمى ليسدد كرة لكن ترتطم في قدم حارس بلباو وتعود لجريزمان لكن تمر كرته الثانية بجوار القائم.

فرصة أخرى مهدرة من برشلونة وهذه المرة عن طريق بوسكيتس الذي يفشل في استغلال خطأ مدافع بلباو حيث سدد كرته أمام المرمى لكن حارس بلباو يواصل تألقه ويبعد الكرة عن مرماه بنجاح.

أخيرًا وبعد محاولات استمرت ساعة استطاع جريزمان أن يسجل هدف برشلونة الأول بعد عرضية رائعة من دي يونج ليتقدم الفريق الكتالوني في النتيجة بهدف دون رد.

دي يونج بعد صناعته الهدف الأول عاد من جديد للمشهد وهذه المرة من خلال تسجيله هدفًا لصالح الفريق الكتالوني في الدقيقة 63 بعد عرضية من ألابا لتصبح النتيجة (2-0).

ميسي وضع اسمه بين قائمة هدافي المباراة بعد تسجيله الهدف الثالث لصالح برشلونة بعد تمريرة من دي يونج حيث سدد النجم الأرجنتيني كرة من داخل منطقة الجزاء ليعزز النادي الكتالوني النتيجة وتصبح (3-0) في الدقيقة 68.

ميسي لم يستغرق وقتًا لكي يعود ويسجل الهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 72 ليقتل الفريق الكتالوني المباراة بصورة رسمية في لقاء شهد تألق الثنائي ميسي ودي يونج.

الدقيقة 86 شهدت هدفًا لصالح برشلونة عن طريق جريزمان إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل لتظل النتيجة (4-0) لرفاق ميسي.

تشكيل أتلتيك بلباو: أوناى سيمون - دي ماركوس - ييراي ألفاريز - إينيجو مارتينيز - مكيل بالبنزياجا - أوناي لوبيز - داني جارسيا - برينجور - إينياكي ويليامز - راؤول جارسيا - إيكر مونياين.

تشكيل برشلونة: تيرشتيجن - جيرارد بيكيه - كليمو لينجليه - أوسكار مينجويزا - فرانيكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجينو ديست - خوردي ألبا - بيدري - ليونيل ميسي - أنطونيو جيرزمان.