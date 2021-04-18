الهابط الأول.. شيفيلد يونايتد يودع بريميرليج رسميًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تلقى نادي شيفيلد يونايتد خسارة أمام وولفرهامبتون بهدف نظيف، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

الهزيمة التي تلقاها شيفيلد دفعته للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بشكل رسمي قبل نهاية المسابقة بست جولات، ليصبح أول الهابطين من بريميرليج.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ويليان خوسي دي سيلفا، ليقود وولفرهامبتون لحصد ثلاث نقاط دفعت به إلى المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة.

وتجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 14 في المركز 20 والأخير، بفارق 19 نقطة عن بيرنلي المتواجد في المرتبة 17 والتي تعد آخر مراكز الهروب من الهبوط.

ويتبقى لشيفيلد ست مباريات في الموسم الجاري بالبريميرليج سيتمكن من حصد 18 نقطة منهم فقط إذا حقق الفوز بهم، ليصبح أقصى عدد من النقاط يمكن أن يصل له هو 32 نقطة.