سجل الاسطورة ليونيل ميسي أحد أجمل أهدافه في مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو بنهائي كأس ملك اسبانيا 2021، مساء اليوم السبت 17 أبريل.
وجاء الهدف بعد 6 تمريرات متقنة وسريعة من وضع الحركة بين ليونيل ميسي ولاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج من قبل خط الوسط حتى وصل ميسي إلى حافة منطقة جزاء أثلتيك بلباو ليحصل على تمريرة أخيرة من دي يونج وضعته داخل المنطقة، ليتسلم ميسي الكرة ثم يراوغ المدافع ويسدد بالقدم اليسرى على أقصى يمين الحارس أونال سيمون الذي فشل في التعامل معها.
وتذكر جمهور برشلونة هدف ليونيل ميسي أمام خيتافي في كأس ملك إسبانيا خلال موسم 2007/2006، حين راوغ 5 لاعبين والحارس قبل وضع الكرة في الشباك.
وبدأ ميسي اللعبة من قبل خط الوسط وكرر نفس ما فعله أمام خيتافي مساء اليوم أمام بلباو، لكن الفارق كان في استعانة ميسي هذه المرة بسيرجينو ديست ثم فرينكي دي يونج لإكمال الهجمة بشكل صحيح.
وسجل ميسي هذا الهدف العبقري في الدقيقة 68، ليكون الهدف الثالث لبرشلونة في المباراة خلال 8 دقائق فقط.
وانتهى اللقاء بفوز البرسا 4/صفر ليتوج بلقب كأس ملك اسبانيا للمرة الـ 31 في التاريخ (رقم قياسي).
شاهد فيديو هدف ميسي في بلباو، تحفة نهائي كأس ملك اسبانيا 2021
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