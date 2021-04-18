نتيجة مباراة برشلونة وبلباو في نهائي كأس اسبانيا 2021 «عبقرية ميسي تقود البرسا للقب الـ31»

تعرف على نتيجة مباراة برشلونة وبلباو في نهائي كأس ملك اسبانيا، الذي أقيم مساء اليوم السبت 17 أبريل 2021 على ملعب ملعب كارتوخا بإقليم الأندلس.

انتصر برشلونة على أثلتيك بلباو بنتيجة 4/صفر، ليرد اعتباره من الهزيمة التي مُني بها أمام العملاق الباسكي في نهائي كأس سوبر اسبانيا 2020 الذي أقيم على نفس الملعب “كارتوخا” خلال شهر يناير الماضي.

وعزز برشلونة صدارته للرقم القياسي المسجل باسمه كأكثر فريق تتويجًا بلقب كأس ملك اسبانيا في التاريخ، برصيد 31 لقب.

ونجح أثلتيك بلباو في فرض التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول، لكن الأفضلية الميدانية كانت لصالح برشلونة، حيث تحكم في إيقاع اللعب بالطول والعرض وكان الطرف الأقرب لتسجيل الأهداف في أكثر من مناسبة.

وضاعت من برشلونة فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الخامسة عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء للاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، ورد أثلتيك بلباو بعدها بفرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 12 للاعب “إينياجو مارتينيز” لكنه وضع الكرة بغرابة جوار القائم الأيمن لحارس البرسا.

ووصل استحواذ برشلونة في الدقيقة 30 إلى 89٪ لصالح برشلونة مقابل 11٪ فقط لأثلتيك بلباو الذي انكمش بطريقة مبالغ فيها في الخطوط الخلفية، وحاول بشتى السبل إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، فكان له ذلك، إلا أن كل شيء تغير خلال الشوط الثاني.

وتمكن برشلونة في الشوط الثاني من تسجيل 4 أهداف دفعة واحدة في غضون 10 دقائق، عن طريق “جريزمان وفرينكي دي يونج وميسي”.

وافتتح مهرجان الأهداف النجم الفرنسي “أنطوان جريزمان” بتحويل مثالي لكرة عرضية أرسلها فرينكي دي يونج داخل منطقة الستة ياردات في الدقيقة 60.

وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف فرينكي دي يونج الهدف الثاني لفريق برشلونة برأسية من الوضع ساقطًا بعد تلقيه عرضية في ارتفاع قاتل من “جوردي ألبا” مرت من جميع المدافعين بشكل غريب.

وبعد 5 دقائق من الهدف الثاني، مرر فرينكي دي يونج كرة جميلة إلى ليونيل ميسي على حدود منطقة جزاء أثلتيك بلباو أثناء هجمة مرتدة، ليتوغل ميسي ويراوغ ويتخلص من المدافع بمهارة فردية عالية، قبل أن يسدد بباطن القدم اليسرى على أقصى يمين الحارس أونال سيمون.

وعاد ليونيل ميسي بعد 4 دقائق ليُسجل الهدف الرابع لبرشلونة بتسديدة مباشرة بعدما استقبل عرضية من جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء، فشل الحارس سيمون في إبعادها رغم أنها كانت في متناول يده اليمنى، ليعلن ميسي تقدم فريقه بالهدف الرابع في الدقيقة 72 من نهائي كأس ملك اسبانيا.

وفي الدقيقة 86 ألغى حكم تقنية الفار هدفًا خامسًا سجله أنطوان جريزمان بداعي التسلل، بعدما راوغ الحارس سيمون.

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