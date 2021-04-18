فيديو | شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وبلباو في نهائي كأس ملك اسبانيا «رباعية مع الرأفة»

شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وبلباو في نهائي كأس ملك اسبانيا، الذي أقيم مساء اليوم السبت 17 أبريل 2021 على ملعب ملعب كارتوخا بإقليم الأندلس.

انتهى الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي مع أفضلية ميدانية كبيرة لصالح برشلونة، حيث تحكم في إيقاع اللعب بالطول والعرض وكان الطرف الأقرب لتسجيل الأهداف في أكثر من مناسبة.

وضاعت من برشلونة فرصة تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة الخامسة عن طريق تسديدة من داخل منطقة الجزاء للاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، ورد أثلتيك بلباو بعدها بفرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 12 للاعب “إينياجو مارتينيز” لكنه وضع الكرة بغرابة جوار القائم الأيمن لحارس البرسا.

ووصل استحواذ برشلونة في الدقيقة 30 إلى 89٪ لصالح برشلونة مقابل 11٪ فقط لأثلتيك بلباو الذي انكمش بطريقة مبالغ فيها في الخطوط الخلفية، وحاول بشتى السبل إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي، فكان له ذلك، إلا أن كل شيء تغير خلال الشوط الثاني.

وتمكن برشلونة في الشوط الثاني من تسجيل 4 أهداف دفعة واحدة في غضون 10 دقائق، عن طريق “جريزمان وفرينكي دي يونج وميسي”.

فيديو | شاهد فيديو اهداف مباراة برشلونة وبلباو في نهائي كأس ملك اسبانيا

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