فيديو | مشاهدة اهداف مباراة الوحدات وفولاذ خوزستان في دوري ابطال اسيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو اهداف مباراة الوحدات وفولاذ خوزستان في إحدى مباريات اليوم السبت ضمن الجولة الثانية بدور مجموعات دوري أبطال آسيا.

حقق فريق فولاد خوزستان الإيراني فوزاً ثميناً على الوحدات الأردني بنتيجة 1-صفر، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم السبت على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام فولاد في حين تجمد رصيد الوحدات والسد عند نقطة واحدة لكل منهما.

وفرض فريق فولاذ سيطرته في معظم فترات الشوط الأول وسط تحفظ من لاعبي الوحدات الذي حاول إغلاق المنافذ المؤدية إلى مرمى أحمد عبدالستار وسط تنظيم دفاعي محكم.

أولى المحاولات الخطيرة لفريق فولاذ كانت في الدقيقة 14 عندما تهادت الكرة أمام المهاجم لوسيانو تشيمبا داخل منطقة الجزاء لكنه سددها بتهور فوق العارضة، وعاد اللاعب ذاته وسدد كرة رأسية أبعدها أحمد عبدالستار بصعوبة إلى ركلة ركنية (25).

وكرر مهران موسوي تهديد مرمى الفريق الأردني حينما ارتقى لكرة عرضية وسددها بطريقة مميزة برأسه علت العارضة بقليل في الدقيقة 26.

وأثمر الضغط الإيراني عن احتساب حكم المباراة ضربة جزاء لفولاذ سدد تشيمبا بنجاح في الشباك هدف السبق الأول بالدقيقة 44 لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بهدف دون رد.

وواصل فريق فولاذ الضغط مع بداية الشوط الثاني بهدف تعزيز النتيجة وكاد أياندا باتوسي أن يضيف الهدف الثاني حينما سدد كرة مميزة من على مشارف منطقة الجزاء مرت فوق عارضة مرمى عبدالستار (56).

وجرب صابر حرداني حظه بالتسديد من خارج منطقة الجزاء لكن أحمد عبدالستار كان لها بالمرصاد في الدقيقة 68.

وأنقذ القائم الأيمن فريق الوحدات من هدف إيراني بعد أن وضع حسين إبراهيمي زميله سيد محمد لكن الأخير لم يحسن التعامل معها بالطريقة المثالية (77)، رد عليه لاعب الوحدات أحمد زريق بتسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن.

تحسن أداء الوحدات في الدقائق الأخيرة، وارتقى يزن العرب لكرة قادمة من ركلة ركنية ولعبها برأسه لكن محسن فوروزان حارس مرمى فولاذ أبعدها إلى خارج الملعب (85).

ورغم المحاولات المتكررة للفريق الأردني إلا أن النتيجة ظلت على حالها حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوز فولاذ بالنقاط الثلاث.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي السد مع الوحدات، وفولاد خوزستان مع النصر.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء تعادل الوحدات مع النصر بنتيجة صفر-صفر، والسد القطري مع فولاد خوزستان بنتيجة 1-1.

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إليكم فيديو اهداف مباراة الوحداث وفولاذ حورخستان فى دوري ابطال اسيا