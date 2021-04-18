نتيجة مباراة الشارقة وتركتور في دوري ابطال اسيا “نقطة تعزز الصدارة”

تعرف على نتيجة مباراة الشارقة وتركتور فى دوري ابطال اسيا، في إحدى مباريات اليوم السبت، بدور مجموعات دوري أبطال آسيا.

عزز الشارقة الاماراتي صدارته للمجموعة الثانية بنقطة بعد تعادله سلبياً أمام فريق تركتور الإيراني، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ملعب نادي الشارقة في الإمارات.

وحافظ الشارقة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل نقطتين لكل من باختاكور وتراكتور، ونقطة للقوة الجوية.

أولى محاولات اللقاء جاءت لصالح فريق تراكتور عن طريق أكبر إيماني الذي سدد كرة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء مرّت قريبة على يسار حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني (8).

في المقابل كاد الشارقة أن يباغت منافسه الإيراني عندما اخترق مهاجمه السريع كايو الدفاع الإيراني من الجهة اليمنى وسدد كرة زاحفة بقدمه اليمنى من زاوية صعبة مرّت قريبة من أمام مرمى الحارس محمد رضا أكبري إلى خارج الملعب (26).

وأضاع كايو فرصة خطيرة أخرى سانحة للتسجيل عندما انفرد بالمرمى الإيراني بعد استلامه كرة من تمريرة طويلة بواسطة أوتابيك شوكوروف، ليصوب المهاجم البرازيلي الكرة من الجهة اليمنى من منطقة الجزاء باتجاه الزاوية الضيقة إلا أن الحارس أكبري تصدى لها ببراعة (41).

واصل الشارقة ضغطه على تراكتور مع بداية الشوط الثاني، ونجح سالم صالح في تجاوز مدافعي الفريق الإيراني من الجهة اليمنى وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء كان لها الحارس أكبري بالمرصاد (57).

وبعد دقيقة واحدة فقط، رد تراكتور بفرصة خطيرة عندما أرسل محمد عباس زاده عرضية بينية وصلت إلى لاعب خط الوسط المتقدم مهدي تيكدارنجاد الذي صوب كرة قوية بقدمه اليمنى من الجانب الأيمن من منطقة الجزاء باتجاه الزاوية اليمنى العليا أبعدها حارس المرمى الحوسني ببراعة إلى ركنية.

وأجرى مدرب تراكتور رسول خطيبي عدة تبديلات خلال الشوط الثاني خاصة على مستوى منطقتي الوسط والهجوم في محاولة لحسم النتيجة لصالحه، إلا أن محاولات فريقه لم تُسفر عن جديد في ظل التركيز العالي من فريق الشارقة الذي كاد بدروه أن يخطف هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما سدد لوانزينيو كرة قوية من الجانب الأيمن من منطقة الجزاء مرّت قريبة بجانب القائم الأيمن للحارس أكبري، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم الثلاثاء، حيث يلتقي القوة الجوية مع تراكتور، والشارقة مع باختاكور.

وكانت الجولة الأولى شهدت يوم الأربعاء فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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