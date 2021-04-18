تنقل قناة الفجر الفلسطينية مباراة برشلونة وبلباو في نهائي كأس اسبانيا مساء اليوم السبت 17 أبريل 2021 بتعليق عربي، وهي القناة العربية الوحيدة التي تقوم بنقل هذا اللقاء.
وحصلت عدة قنوات مُشفرة على حق إذاعة مباراة نهائي كأس ملك اسبانيا الذي يستضيفه ملعب لا كارتوخا في مدينة اشبيلية باقليم الأندلس، من بينها قناة صحيفة ليكيب الفرنسية.
وانطلقت مباراة برشلونة وأثلتيك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا، الموافق 5 من شهر رمضان 1442، بداية من الساعة 22:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت جرينتش، ويقودها الحكم “خوان مارتينيز مونويرا”.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي وسط أفضلية كبيرة من جانب برشلونة الطامح لتعويض خسائره الماضية أمام بلباو لا سيما في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني 2020.
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وكان أتليتك بيلباو قد خسر نهائي كأس ملك إسبانيا 2020 مطلع شهر أبريل الجاري، بعد الخسارة أمام الغريم ريال سوسيداد بهدف نظيف، ويسعى إلى التعويض أمام زملاء ليونيل ميسي في قمة مباريات اليوم السبت.
من جهته يسعى البطل القياسي لبطولة كأس ملك إسبانيا “برشلونة” إلى تحقيق أولى بطولات هذا الموسم، والانتقام من بلباو الذي حرمه من كأس السوبر الاسباني مطلع عام 2021 بعدما هزمه في المباراة النهائية في آخر الدقائق.
تردد قناة الفجر الفلسطينية الناقل الوحيد لمباراة برشلونة وبلباو في نهائي كأس الملك
القمر الصناعي: نايل سات
التردد: 11748
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
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