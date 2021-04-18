الامارات | شباب الأهلي يطلب من إدواردو أسرار الهلال في «أبطال آسيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يطلب من إدواردو أسرار الهلال في «أبطال آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض شباب الأهلي مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع الهلال السعودي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، الساعة 11 على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، إذ يسعى «فرسان دبي» إلى تحقيق الفوز الأول والحصول على ثلاث نقاط مهمة في طريق التأهل إلى دور الـ16.

وتشهد مباراة الفريقين حدثاً استثنائياً هو مشاركة لاعب شباب الأهلي، البرازيلي كارلوس إدواردو، للمرة الأولى أمام فريقه السابق الهلال، إذ يعدّ إدواردو هو الهداف التاريخي لـ«الزعيم» وأحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين لعبوا في صفوف الأزرق، بعدما ارتدى قميص الهلال لمدة خمسة مواسم مع الهلال، وشارك في 156 مباراة سجل فيها 81 هدفاً.

ويمتلك اللاعب البرازيلي سبع بطولات مع الهلال بواقع لقبين للدوري السعودي، ولقب لكأس خادم الحرمين الشريفين، ولقب لكأس ولي العهد، ولقبين للسوبر السعودي، ولقب لبطولة دوري أبطال آسيا، بينما يأمل شباب الأهلي أن يحصل من إدواردو على أسرار الهلال، خصوصاً أن اللاعب البرازيلي خاض 29 مباراة بقميص الأزرق في البطولة الآسيوية وسجل 12 هدفاً.

في المقابل، تأتي مواجهة الفريقين بعد أقل من ستة أشهر على المباراة المثيرة للجدل، التي كان من المقرر أن تجمعهما في دور المجموعات من النسخة الماضية في 23 سبتمبر 2020، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي إلغاء المباراة بداعي عدم اكتمال قائمة فريق الهلال السعودي، ما أسهم في خروج «الزعيم» من البطولة وإلغاء جميع نتائجه.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز الأول في النسخة الحالية من البطولة القارية، بعدما شهدت الجولة الأولى تعادل شباب الأهلي مع استقلال دوشنبه الطاجيكي من دون أهداف، كما تعادل الهلال مع أجمك الأوزبكي بهدفين لكل منهما، لتتساوى الفرق الأربعة برصيد نقطة واحد لكل منها في المجموعة الأولى، بينما يلتقي اليوم في المجموعة نفسها أجمك مع استقلال دوشنبه.

وستكون أبرز مشكلة تؤرق المدرب مهدي علي هي استمرار غياب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف بداعي الإيقاف، إلى جانب عدم سفر الأرجنتيني فيدريكو كارتابيا بداعي الإصابة، إذ واجه شباب الأهلي صعوبات عدة في المباراة الأولى له أمام استقلال دوشنبه على مستوى أداء خط الهجوم، خصوصاً مع غياب الحلول الفردية واللاعبين الذين يمتلكون المهارات لصناعة الفرص وإحراز الأهداف، إذ من المتوقع أن يواصل «المهندس» اعتماده على التشكيلة نفسها التي دفع بها أمام الفريق الطاجيكي، وأبرز الأسماء التي ستعوض غياب ماشاريبوف وكارتابيا هما محمد جمعة بيليه ويحيى الغساني، بينما سيحتفظ مهدي علي بكل من أحمد العطاس وحارب سهيل على مقاعد البدلاء كأوراق رابحة للمشاركة في الشوط الثاني.

• يفتقد شباب الأهلي جهود الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف للإيقاف، والأرجنتيني كارتابيا بداعي الإصابة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news