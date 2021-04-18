الامارات | رئيس برشلونة واثق ببقاء ميسي

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برشلونة واثق ببقاء ميسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، إنه «واثق ومقتنع بأن نجم الفريق وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيوقع عقداً جديداً للبقاء في النادي الكتالوني».

وينتهي عقد ميسي (33 عاماً) مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ولكن مستقبل اللاعب لا يبدو محسوماً. ولدى سؤاله عن موقف ميسي، أجاب لابورتا في تصريحات إلى «ديبورتيس كواترو»: «كل شيء يسير على نحو جيد».

وأوضح: «سأفعل كل ما بوسعي وفي إطار إمكانات النادي للإبقاء عليه. هذا هو ما نفعله، ميسي لديه حافز، وهو شخص استثئنائي، وأنا على قناعة بأنه سيرغب في البقاء ببرشلونة».

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