الامارات | بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم تنطلق اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة المؤسسات الحكومية لكرة القدم تنطلق اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مساء اليوم فعاليات البطولة الـ22 للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين تحت إشراف مجلس الشارقة الرياضي، بمشاركة ثمانية فرق، وتقام على ملاعب نادي الثقة للمعاقين. وقال بيان صحافي: «تنطلق البطولة بمواجهة هيئة الطرق والمواصلات مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، بينما تقام المباراة الثانية بين دائرة الخدمات الاجتماعية ومجلس الشارقة للتعليم».

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، الدكتور طارق بن خادم، أن الهدف من البطولة هو تنمية روح المنافسة الشريفة في أجواء أسرية.

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