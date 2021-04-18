الامارات | كين ينقذ توتنهام من الهزيمة.. ويتعرّض للإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن كين ينقذ توتنهام من الهزيمة.. ويتعرّض للإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّل النجم هاري كين ثنائية أنقذ بها توتنهام من الهزيمة أمام مضيفه إيفرتون، حيث تعادل الفريقان 2/‏‏2 أول من أمس، في افتتاح المرحلة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. لكنه تلقى إصابة قد تبعده لفترة عن الملاعب، ولم يتم كشف الكثير عن تفاصيلها، حيث غادر الملعب وهو يشعر بآلام في رجله. ورفع توتنهام رصيده إلى 50 نقطة في المركز السابع مقابل 49 نقطة لإيفرتون في الثامن. وافتتح كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 27 ثم تعادل إيفرتون وتقدم بهدفي سيجوردسون من ضربة جزاء في الدقيقة 31، وفي 62، قبل أن يعادل كين النتيجة في الدقيقة 68.

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