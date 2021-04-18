الامارات | فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد السباحة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ اليوم اتحاد السباحة استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس الإدارة عن الدورة 2020-2024، التي تم تأجيلها بناءً على طلب من الاتحاد الدولي، عقب إجراء بعض التعديلات على لائحة النظام الأساسي للاتحاد، ويستمر باب استقبال الطلبات حتى 27 الجاري.

وكانت لجنة الانتخابات باتحاد السباحة قد حددت 26 مايو المقبل موعداً لعقد الجمعية العمومية الانتخابية، وقامت بوضع الجدول الزمني للانتخابات، إضافة إلى تسمية ممثلي الأندية لحضور الجمعية العمومية ومن يحق لهم التصويت في موعد أقصاه 27 إبريل، وهو يوم غلق باب الترشح للانتخابات نفسه، على أن يتم اعتماد وإعلان نتائج الانتخابات النهائية عقب قرارات لجنة الطعون يوم السابع من يونيو المقبل.

وقال الأمين العام للاتحاد، عبدالله الوهيبي،

لـ«الإمارات اليوم»: «سيتم إصدار القائمة النهائية للمرشحين بعد غلق باب الترشح وفتح باب الطعون واتخاذ القرارات النهائية في 24 مايو، أي قبل موعد الانتخابات بيومين فقط».

وكان رئيس الاتحاد، سلطان السماحي، قد أعلن في وقت سابق أنه لن يترشح لدورة انتخابية جديدة، في حين أعلن الأمين العام السابق لمجلس دبي الرياضي، الدكتور أحمد سعد الشريف، ورئيس اتحاد السباحة السابق، عادل المرزوقي، نيتهما الترشح على منصب رئاسة الاتحاد.

«سيتم إصدار القائمة النهائية للمرشحين يوم 24 مايو، فيما تقام الانتخابات يوم 26 من الشهر ذاته».

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