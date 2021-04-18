الامارات | «إيللي دو بون» بطلة كأس الوثبة ستاليونز

شكرا لقرائتكم خبر عن «إيللي دو بون» بطلة كأس الوثبة ستاليونز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توجت المهرة «إيللي دو بون» لسيرجيو رفائيل، بإشراف دايمين فاتريجانت، وقيادة جوليوم جودباي، بطلة لكأس الوثبة ستاليونز (بري السكب) لمسافة 1900 متر، الذي أقيم أول من أمس، بمضمار لاتست بوش الفرنسي. وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا برعاية مهرجان سموّه العالمي.

واجتمع للسباق المخصص للخيول العربية الأصيلة، وجائزته 14 ألف يورو، ثمانية مهور ومهرات في سن أربع سنوات فقط.

وحلت في المركز الثاني «إم إتش الساكب» لندا موصولي، وحصلت على المركز الثالث المهرة «سبيليا» لمالكها يفيس بلانتان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news