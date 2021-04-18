الامارات | سعيد بن مكتوم: دورة ند الشبا أسهمت في نشر وتطوّر «البادل تنس»

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد بن مكتوم: دورة ند الشبا أسهمت في نشر وتطوّر «البادل تنس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل تنس، على أن دورة ند الشبا لعبت دوراً مهماً في انتشار اللعبة وتطوّرها محلياً، وزيادة عدد ممارسيها من أبناء الوطن ومن مختلف الجنسيات، بفضل البطولات السنوية التي تقام خلال الدورة والتغطية الإعلامية المميزة لفعالياتها.

وقال في تصريحات صحافية: «لعبة البادل تنس وصلت إلى هذا المستوى، وحققت انتشاراً واسعاً داخل الدولة، بفضل دعم ورعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي».

وأضاف: «سموّ ولي عهد دبي قدم للعبة دعماً بلا حدود، ما مكنها من الانطلاق والنمو والتطوّر، كما وجّه سموّه بتشييد أحدث الملاعب لممارسة البادل تنس، وتوفير الكوادر المختصة لنشرها وتطويرها، وضرب المثل للشباب في أهمية هذه الرياضة، حين قام سموّه بممارستها والإشادة بها وحث الشباب على ممارستها».

وأكد الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أن «اتحاد البادل تنس يبذل جهوداً كبيرة لنشر هذه الرياضة وزيادة عدد ممارسيها، بهدف تكوين قاعدة واسعة من اللاعبين من أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها».

وتابع: «يمكن القول إن المؤشرات إيجابية ومستوى المباريات المقامة حالياً ضمن فعاليات دورة ند الشبا كشفت عن تطوّر مستوى المشاركين، خصوصاً اللاعبين المواطنين منهم، بفضل الخبرات التي اكتسبوها، ما يؤكد أن اللعبة تسير على الطريق الصحيح، لكنها لم تصل بعد إلى مستوى تطلعاتنا وطموحاتنا، وسنواصل العمل حتى ترتقي إلى مكانة أفضل».

وختم قائلاً: «انتشار ملاعب البادل تنس في مختلف مدن الدولة سيسهم في تنفيذ برامج الاتحاد التطويرية، وزيادة شعبية اللعبة بين الشباب».

وأسفرت منافسات الدور الأول للفئة الذهبية ضمن دورة ند الشبا، عن فوز مارك سيريرا وفيكتور أرويز على الثنائي حمد آل علي وخالد الشامسي بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و7-5، وتحقيق التأهل للدور التالي. وتقام الليلة أربع مباريات ضمن الدور ربع النهائي منها مباراتان لحساب الفئة الذهبية رجال، إذ تجمع الأولى الثنائي إيميليو ميساس وماسون إكسفير ضد دين ماكفارلان وماثيو ماكفارلان، وفي المباراة الثانية يلتقي سالم علي الهولي ومحمد أسيف مع الثنائي مارتين نوشيز وغيليرمو فيلافاني.

فيما تقام مباراتان لحساب ربع نهائي الفئة البرونزية سيدات، تجمع الأولى الثنائي فيليبا فيرمينيو وماريا رودريغيز ضد جوسيبا بيك وسلمى بابيك، وفي المباراة الثانية يلتقي الثنائي المكون من ديانا سمر وفاطمة محمد عبدالله مع جيسيكا بالما ولولي غيريرو.

ميداليات «عام الخمسين» في دورة ند الشبا

أصدر مجلس دبي الرياضي ميداليات تتزيّن بشعار «عام الخمسين» منحوتاً على شكل مبنى مجمع ند الشبا الرياضي.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي إنه «سيتم منح هذه الميداليات للمشاركين في بطولات دورة ند الشبا، إذ تأتي هذه المبادرة احتفالًا بالذكرى الـ50 لتأسيس دولة الإمارات، وتزامناً مع انطلاق (عام الخمسين)، وفي إطار حرص مجلس دبي الرياضي المتواصل على إصدار ميداليات مختلفة لكل حدث رياضي، تشكل رمزاً جمالياً يحكي قصة المكان والحدث ويوثق للإنجاز الرياضي».

وأضاف البيان: «مجلس دبي الرياضي اعتاد على إصدار ميداليات تحمل صوراً تذكارية لأبرز المناسبات والمعالم الثقافية والسياحية والعمرانية في دبي، وذلك في إطار تنمية الوعي السياحي لدى الرياضيين، إلى جانب الوعي الرياضي، ولكي تكون هذه الميداليات رمزاً مميزاً، ويصبح ذكرى دائمة في أذهان المشاركين في الفعاليات الرياضي، ويمكنه الاحتفاظ بها في مكان مميز لتذكره بالحدث والمكان».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news