الامارات | «أديب» بطلاً لسباق «كوين إليزابيث ستيكس» للعام الثاني على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن «أديب» بطلاً لسباق «كوين إليزابيث ستيكس» للعام الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجواد «أديب» المملوك لسموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب وليام هاجس، بطلاً وللعام الثاني على التوالي في سباق «كوين إليزابيث ستيكس»، المخصص للخيول المهجنة الاصيلة «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، عقب نجاح الجواد البالغ من العمر سبع سنوات، أمس، في تكرار إنجاز نسخة العام الماضي، والفوز بلقب السباق الذي أقيم على مسافة 2000 متر عشبي، وجرى على مضمار «راندويك» في مدينة سيدني الأسترالية.

ورفع «أديب» غلته في السباقات العالمية إلى الانتصار الـ12 في مسيرته التي تضم 22 سباقاً، من ضمنها ستة انتصارات في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً. وعرف الفارس توم ماركواند كيفية قيادة الجواد «أديب» إلى تعويض انطلاقته المتأخرة، قبل أن يطلق العنان لـ«أديب» في الأمتار الـ600 الأخيرة، والقبض على الصدارة وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين وخمس ثوان وخمس أجزاء من الثانية، بفارق نصف طول عن أقرب منافسيه، الجواد النيوزيلندي «فيري إيلغانت» المملوك لجومار بلودستوك، فيما عاد المركز الثالث للجواد الاسترالي «دالاسان» بشعار «بي إتش بيركس وإيه إم كلوه».

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