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الامارات | رمسة ملاعب

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاجأة

قال وكيل أعمال لاعب أجنبي إن إدارة أحد أندية الدوري أبلغته بأنها لن تتمكن من تجديد عقده مع الفريق بالمقابل المادي الذي يحصل عليه حالياً، وطلبت منه خفض راتبه، مشيراً إلى أن هذا الطلب كان بمثابة المفاجأة بالنسبة إلى اللاعب.

قطيعة

وصلت العلاقة بين رئيس اتحاد لعبة فردية وأكثر من عضو في مجلس الإدارة إلى حد القطيعة، والتعامل مع بعضهم عن طريق الموظفين بالاتحاد، وأرجع بعض المقربين من الأطراف المختلفة سبب الخلاف إلى دعم أعضاء الاتحاد لشخصية جديدة قادمة لمقعد الرئاسة.

خدمات

لاحظ مراقبون قيام اتحاد لعبة جماعية، خلال الفترة الأخيرة، بإنهاء خدمات مجموعة كبيرة من موظفيه من دون أي مبررات منطقية، كون أن الاتحاد المعني لا يعاني أي مشكلات مالية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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