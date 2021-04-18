شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك اليوم.. شاهد أهداف القطبين قبل قمة الأحد .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الأهلي والزمالك وجها لوجه الأحد 18-4-2021 ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2020- 2021، حيث يسعى الفريقين للفوز بنقاط هذه المباراة خاصة الزمالك المصري الذي يحاول تعويض جماهير عن الإخفاق الأفريقي.

ويبحث عشاق الفريقن والجماهير المصرية بشكل عام على موعد مباراة الأهلى والزمالك والبث المباشر الذي ينقل اللقاء سواء على الشاشة الصغرى أو المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي هذه المواجهة بأهمية كبيرة بسبب ظروف الفريقين في جدول الدوري العام حيث يتصدر نادي الزمالك بطولة الدوري العام برصيد 33 نقطة حيث شارك قي 14 مباراة ويأتي الاهلي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة إلا أنه لعب 11 مباراة فقط وتتبقى له 3 مباريات .

موعد مباراة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري 18-4-2021

موعد مباراة الأهلي والزمالك هو يوم الأحد 18 أبريل 2021 على استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء 9.30م بتوقيت القاهرة في بث مباشر .

تنقل المباراة على شبكة قنوات أون سبورت المباراة عبر قناة أون تايم سبورت بشكل حصري ON TIME SPORT1 .ومن المفترض أن تخصص هذه الشبكة المصري ستديو تحليلي كبير قبل لقاء القمة لمنافشة أبرز النقاط في الفريقين.

على لطفي

أيمن أشرف – رامي ربيعة – بدر بانون- أحمد بيكهام

عمرو السولية – أليو ديانج

طاهر محمد طاهر – حسين الشحات- محمد مجدي أفشة

محمد شريف

جنش

أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء- حازم إمام

فرجاني ساسي- طارق حامد

أشرف بنشرقي – يوسف أوباما – شيكابالا

مروان حمدي